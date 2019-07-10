Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, Meclis Başkanı Ömer Çeliker ile yönetim ve meclis üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.Gönüllerinin, kalplerinin Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’le olduğunu söyleyen ve yeni görevinde başarı dileklerini ileten BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, “Sayın başkanımız bizim içimizden, camiamızdan birisi. Bölgemizde birlikte uzun yıllar görev yaptık, bölgesel çalışmaların içerisinde bulunduk. Burdur-Isparta ilişkilerini üst düzeye çıkarabilmek için gayretler gösterdik. Dostluk yolu sayın başkanımın gayretleriyle bu hale gelmiştir. Her iki ilin ekonomik anlamda fayda sağlayacağı ulaşım hattıdır. Zaman zaman illerimizden karşı çıkanlar olsa da biz o şekilde düşünmüyoruz. Isparta-Burdur aynı kaderi paylaşan iki ildir. Biz hep böyle baktık. Isparta büyüyorsa Burdur, Burdur büyüyorsa Isparta büyür mantığıyla çalışmalarımızı devam ettirdik. Başkanımıza her zamana Burdur Ticaret Odası olarak ve bir kardeşi olarak desteğimiz sonsuz. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bu görevi de layıkıyla, hakkıyla, adaletiyle yöneteceğinden en ufak bir tereddüdümüz yok. Isparta’ya çok güzel işler yapacağı inancındayız. Dolayısıyla sayın başkanımızın Burdur’umuza da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gönüllerimiz, kalplerimiz bir, çalışmalarımızın bundan sonra da birlik beraberlik içerisinde olacağını düşünüyorum” dedi.BUTSO’nun yönetim ve meclis başkanları, yönetim kurulu üyelerinin ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Burdur’un kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, “Sayın Başkanımız ve yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızla yıllarca iki ilin ekonomisine destek vererek beraber olduk. 16 yıllık ticaret odası dönemim içerisinde Sayın Başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla sürekli istişare içerisinde hem Burdur hem Isparta’yı nasıl beraber bir yerlere getirebiliriz düşüncesiyle çalışmalar içerisinde bulunduk. Çoğunda da başarılı olduk. Türkiye’nin en yakın iki komşu ili olarak, olması gereken yerde olduk. Hem ticaret odalarında, hem belediyelerde birçok yerde kardeş iller oluyor ancak biz Burdur’la gerçek, doğal, kan bağı olan bir kardeşiz. Bizim toprağımız, havamız, kültürümüz, insanımız bir. Isparta’daki istifade edilebilecek birçok yerden Burdurlu hemşehrilerimiz, bizde Burdur’un birçok yerinden istifade ediyoruz. Karşılıklı ekonomik bir desteğimiz var. Birçok Ispartalı hemşehrimiz Burdur’da, birçok Burdurlu arkadaşımız Isparta’da çalışıyor. Baktığınızda birbirine uzak iki mahalle gibiyiz, bu çok önemli. Bunun değerini biliyoruz, hem ekonomik, hem sosyal, hem kültürel olarak biz birbirimize kenetlenmişiz, birbirimize destek oluyoruz. Buraya kadar gelerek ziyaret etmeleri beni çok mutlu etti, memnun etti. Bundan sonraki çalışmalarımızda belediye olarak Burdur’umuzla birlikte işbirliği içerisinde yapılması gerekenleri karşılıklı destekle bu devamlılığı, dostluğu, birlik beraberliği daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz” şeklinde konuştu.