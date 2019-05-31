Isparta’da planlı elektrik kesintisi

9 Haziran 2019 Pazar günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M2 TR-7 (Petek Sanayi 322155804020) trafosu AG kol çıkışlarında Teknoloji Elektrik tarafından (Oto Yasin) Mustafa Sarışahin’ e ait işyerinin çıkma çatı inşaatına engel olan alçak gerilim şebekesinin emniyet mesafesi çalışmaları nedeniyle 9 Haziran 2019 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Sanayi Mahallesi Gül petek sanayi sitesinde bulunan 3313 ve 3315 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.