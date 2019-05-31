Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü haber bülteniGençlik ve Spor İl Müdürlüğü Isparta Erkek Öğrenci Yurdu tarafından Kamboçya’da Ramazan Programı düzenlendi.Isparta Erkek Öğrenci Yurdu tarafından ülkemizden 7 bin 790 kilometre uzaklıktaki Kamboçya’da Müslüman kardeşlerimize yönelik bir iftar programı gerçekleştirildi.Failul Hayr Yetimhanesi işbirliğinde gerçekleştirilen iftar programında Failul Hayr Yetimhanesi yetkilisi Tboung Khmum, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Isparta Erkek Öğrenci yurduna selamlarını ileterek, herkesin Ramazan bayramını şimdiden tebrik etti.Yurt öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen bu program Kamboçya ve ülkemiz ile gelişen ilişkilerin daha da güç ve moral verdi.Program samimi görüntülere sahne olan program güzel temenni ve duygularla tamamlandı.