Isparta’da planlı elektrik kesintisi
7 Haziran 2019, 10.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Bozanönü TR-1 trafosu C
kolu çıkışında (10:00-16:00 arası TR-1 C kolu çıkışı, 14:00-16:00 arası TR-1 servis çıkışı), Emek Mühendislik
tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 7 Haziran 2019 tarihinde, saat 10.00-16.00 arasında,
altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı;
Bozanönü Köyünde bulunan aboneler etkilenecektir.
Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek
takvimde gerçekleştirilecek.
Kamuoyuna duyurulur.