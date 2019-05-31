Isparta’da planlı elektrik kesintisi

7 Haziran 2019, 10.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Bozanönü TR-1 trafosu C

kolu çıkışında (10:00-16:00 arası TR-1 C kolu çıkışı, 14:00-16:00 arası TR-1 servis çıkışı), Emek Mühendislik

tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 7 Haziran 2019 tarihinde, saat 10.00-16.00 arasında,

altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı;

Bozanönü Köyünde bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek

takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.