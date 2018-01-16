Isparta'da Mahallelerde Asfalt çalışmaları devam ediyor

- Doğancı Mahallesi asfaltında sona gelindi- Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce altyapı çalışmaları tamamlanan Doğancı Mahallesindeki sokak bazlı çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü dayanıklı asfalt çalışmalarını tamamlıyor. Kış girmeden iyi giden hava şartlarını değerlendiren Isparta Belediyesi ekipleri salı günü itibariyle mahalledeki asfalt çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Doğancı Mahallesindeki tüm sokaklardaki asfalt çalışmalarında sona geldi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Fen İşleri Müdürü Murat Şahin, “Müdürlük olarak mahallelerde sokak bazlı asfalt kaplama çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın’ın talimatları doğrultusunda asfalt plentimizi kapatmadık. Ocak ayının 15’inde olmamıza rağmen asfalt çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hava şartları müsaade ettiği sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Doğancı Mahallemizi salı günü itibariyle bitirmeyi hedefliyoruz. Doğancı Mahallemiz 46 sokaktan ve yaklaşık 8 kilometreden oluşmakta. Şu an itibariyle bizim 500 metrelik bir bölümümüz kaldı. Doğancı Mahallemizi bitirip Keçeci Mahallemize geçmeyi planlıyoruz. Halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.ISPARTA (İHA)