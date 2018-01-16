- Isparta AK Parti’den Sütçüler çıkartması- AK Parti İl Başkanlığı tarafından Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü’ne giden yeni yönetim köy kahvehanesinde sorun ve sıkıntıları dinleyerek ev ziyaretleri yaptı.Başbakan Binali Yıldırım ve bazı bakanların katılımıyla 31 Aralık 2017’de yapılan seçimlerde yeniden İl Başkanlığı görevine seçilen AK Parti İl Başkanı ve yönetimi Sütçüler ilçesine çıkartma yaptı.Sütçüler Çandır’daki köy kahvehanesindeki ziyarette, AK Parti İl Başkanı Zabun ve yönetiminin yanı sıra, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Erener, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Ali Türk, köy muhtarı Mehmet Özdemir ve vatandaşlar yer aldı.Köy kahvehanesinde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen AK Parti heyeti, çözüm yolları üretilmesi noktasında çalışma yapılacağını belirtti.Toplantının yanı sıra ilçede ayrıca, AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları tarafından ev ziyaretleri yapıldı.ISPARTA (İHA)