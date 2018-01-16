BAKA YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2018 yılının ilk olağan yönetim kurulu toplantısı Vali Şerif Yılmaz başkanlığında Antalya’da yapıldı.Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Dönem Başkanı Vali Yılmaz’ın yanı sıra, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta İl Genel Meclis Başkanı Ali Bolat, Burdur İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Bağcı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci ile uzmanlar katıldı.Toplantının açılış konuşmasında Dönem Başkanı Vali YILMAZ; 2018 yılında alınacak tüm kararların Antalya, Isparta ve Burdur illeri ile bölge halkı için hayırlara vesile olmasını temenni etti.Vali Yılmaz konuşmasının devamında; "Kalkınma ajansımızın toplantısını Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Toplantının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesinin, BAKA güdümlü projesinin imza törenini gerçekleştireceğiz. İnşallah bu projeyle birlikte özellikle çok geniş bir alana hitap eden tarım sektörünün, büyükşehir belediyesi ile birlikte hareket eden, bünyesine dahil olan sulama birliklerinin elektrik giderlerini yüzde 80 oranında düşürecek olan bir projenin hayata geçirilmesi sürecini başlatmış olacağız.Bugüne kadar belki ajans olarak sanayiye, turizme çok büyük destekler verildi bu alanda ancak bu proje tarım alanında desteklenen ilk güneş enerjisi projesi olacak. Bölgenin sadece turizm değil, tarımın da özellikle seracılık olarak çok önemli bir merkez olduğunu hepimiz biliyoruz. Aslında tarımla ilgili Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Tarım Bakanlığı tarafından yapılan destekler var ancak bu BAKA tarafından desteklenen ilk güneş enerjisi projesi olmasıda önemli.Büyükşehir Belediyemizin hazırlamış olduğu bu proje sulamada maliyetleri düşürecek ve bu direkt üreticiye yansıyacak. Çünkü elektrik maliyetlerinin düşürülmesi sebebiyle aradaki kar üreticiye ve tüketiciye yansıyacak. Aynı süre içinde yakın bir zamanda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin hazırlamış olduğu süt teknolojileri araştırma ve geliştirme merkeziyle ilgili süreci tamamladık, sözleşme imzalama aşamasına gelindi. Yine aynı şekilde Isparta SDÜ tarafından hazırlanan gül ve tıbbi aromatik bitki ürünleri araştırma ve geliştirme laboratuarı bölgemiz açısından çok önemsediğimiz projeler, Burdur, Isparta ile Antalya’nın kırsal kesimine hitap edecek çok geniş bir alanda tıbbi aromatik bitkilerle ilgili doğal ortamın da değerlendirileceği bir proje. Bu 3 güdümlü projeyle bölgemizde lokomotif görev üstlenen sektörlerin de desteklenmesi, hem tarımda, hem hayvancılıkla bunun sanayiye yönelik yüzünü de gerçekleştirmiş olacağız.Yine aynı şekilde 2018 Mali Destek Programı çerçevesinde çağrıya çıktık. Arkadaşlarımız çağrı dönemi tanıtımına başladılar. Biri küçük ölçekli altyapı destek programı, bölgemizde üretimi artırıcı, maliyetleri düşürücü, ekonomik kalkınmayı destekleyici, çevre kirliliğini önleyici, bireylerin yaşam standardını ve kalitesini yükseltici ve toplumsal refahı artırıcı altyapıların inşa edilmesi veya iyileştirilmesiyle ilgili olacak.Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı ile de ‘bölgemizde enerji potansiyelinin değerlendirilmesi, bölgede çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına yönelik farkındalığın artırılması ve bölgedeki üreticilerin ve kurumların enerji maliyetlerinin azaltılması’ yönünde çağrıya çıktık. Kurumun Ajansın belirlediği kriterler çerçevesinde süreci başlatmış olacağız, bilgilendirme toplantılarından sonra talepleri alıp en kısa sürede projeleri destekleme yoluna gideceğiz.Bugün imzalayacak olduğumuz güdümlü projenin ve toplantıda alacağımız kararların bölgemiz, ülkemiz vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyor teşekkür ediyorum” dedi.Vali Yılmaz’ın konuşmasının ardından basına kapalı devam eden 2018 yılının ilk toplantısında, gündemde yer alan maddelerinin görüşülerek yönetim kurulu tarafından karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.