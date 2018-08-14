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Isparta'da Kurban Bayramında Alınacak Önlemler açıklandı

Isparta'da Kurban Bayramında Alınacak Önlemler açıklandı
ISPARTA
G.Tarihi: 14.08.2018 11:22
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Isparta Düğün Salonları
T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
Özel Kalem Müdürlüğü

Vatandaşlarımızın; idrak edeceğimiz Kurban Bayramını huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirebilmeleri için Kaymakamlıklar, Isparta Belediye Başkanlığı ve ilgili birimlerce aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür.
         1-Kaymakamlıklar:
İlçelerdeki Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzur içinde geçirebilmesi için gerekli her türlü tedbiri alacaklardır.
 
        2-Isparta Belediye Başkanlığı:
 
Kurban Bayramı öncesinde ve süresince gerekli piyasa denetimlerinin zabıta görevlilerince yapılmasına, çöplerin aksama olmaksızın toplanmasına, cenaze hizmetlerinde aksama olmaması için gerekli önlemlerin alınmasına, itfaiye gibi 24 saat mesai esasına dayanan birimlerde görevin aksamamasına özen gösterilecektir.
 
          
            Isparta Belediyesinde gerekli telefon numaraları:
            Cenaze Hizmetleri                                      188
            Zabıta Karakolu                                          211 61 11
            Alo Zabıta                                                   153
            Santral                                                         211 60 00 
 


        3-İl Emniyet Müdürlüğü:
Kurban Bayramı öncesinde ve süresince, vatandaşın huzur ve güvenliğini bozabilecek her konuda gerekli önleyici ve koruyucu önlemler, Müdürlük bünyesinde çıkarılan talimat doğrultusunda alınacaktır. Trafik tedbirleriyle ilgili olarak, Bakanlığımızın göndermiş olduğu 25.07.2018 tarih ve 5244 sayılı yazılarında belirtilen hususlar üzerinde önemle durulacaktır.


          
 İl Emniyet Müdürlüğünde gerekli telefon numaraları:
           Polis İmdat                                                   155
           Nöbetçi Müdürlük                                        228 14 10-20-30/5051
           Santral                                                           228 14 10-20-30
       4-  İl Jandarma Komutanlığı:
Kurban Bayramı öncesinde ve süresince, vatandaşın huzur ve güvenliğini bozabilecek her konuda, gerekli önleyici ve koruyucu önlemler, Komutanlık bünyesinde çıkarılan emir doğrultusunda alınacaktır. Trafik tedbirleriyle ilgili olarak, Bakanlığımızın göndermiş olduğu 25.07.2018 tarih ve 5244 sayılı yazılarında belirtilen hususlar üzerinde önemle durulacaktır.


            
            İl Jandarma Komutanlığında gerekli telefon numaraları:
            Jandarma İmdat                                           156
            Santral                                                          224 11 25 (4 Hat)
      5- Defterdarlık:
            Kurban Bayramı öncesinde ve süresince vatandaşlarımız maliye ile ilgili sorunları aşağıdaki telefonlara bildireceklerdir.
            VİMER                                                          444 0 189
            Defterdarlık Santral                                       218 10 69 (3 hat)
        6- İl Sağlık Müdürlüğü:
Kurban Bayramı öncesinde ve süresince Merkez İlçe ve İlçelerdeki hastaneler, 24 saat hizmet verecekler, kasaba ve köylerdeki sağlık ocakları en az bir nöbetçi personel ile hizmete açık olacaklardır.
           
            Sağlık Müdürlüğünde gerekli telefon numaraları:
            Sağlık Müdürlüğü                                               211 67 00 (3 hat)
            Devlet Hastanesi Başhekimliği                           211 50 00 (3 hat)
            (Gülkent Hastanesi)                                             211 75 00 (3 hat)
            Kadın Doğum ve Çocuk Has. Hastanesi             211 70 00 (2 hat)
            
        7- Akdeniz EDAŞ Isparta İl Müdürlüğü:
Kurban Bayramı öncesinde ve süresince vatandaşlarımız elektrik ile ilgili sorunlarını aşağıdaki telefonlara bildireceklerdir.
            Elektrik Arıza                                              186
            Arıza Servisi                                                242 46 68
       
        8- 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü:
Kurban Bayramı öncesinde ve süresince vatandaşlarımızın kendilerine veya çevresindekilerin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlike varsa “112” yi arayarak yardım isteyeceklerdir.


            
 
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