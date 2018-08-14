T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

Özel Kalem Müdürlüğü



Vatandaşlarımızın; idrak edeceğimiz Kurban Bayramını huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirebilmeleri için Kaymakamlıklar, Isparta Belediye Başkanlığı ve ilgili birimlerce aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür.

1-Kaymakamlıklar:

İlçelerdeki Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzur içinde geçirebilmesi için gerekli her türlü tedbiri alacaklardır.



2-Isparta Belediye Başkanlığı:



Kurban Bayramı öncesinde ve süresince gerekli piyasa denetimlerinin zabıta görevlilerince yapılmasına, çöplerin aksama olmaksızın toplanmasına, cenaze hizmetlerinde aksama olmaması için gerekli önlemlerin alınmasına, itfaiye gibi 24 saat mesai esasına dayanan birimlerde görevin aksamamasına özen gösterilecektir.





Isparta Belediyesinde gerekli telefon numaraları:

Cenaze Hizmetleri 188

Zabıta Karakolu 211 61 11

Alo Zabıta 153

Santral 211 60 00







3-İl Emniyet Müdürlüğü:

Kurban Bayramı öncesinde ve süresince, vatandaşın huzur ve güvenliğini bozabilecek her konuda gerekli önleyici ve koruyucu önlemler, Müdürlük bünyesinde çıkarılan talimat doğrultusunda alınacaktır. Trafik tedbirleriyle ilgili olarak, Bakanlığımızın göndermiş olduğu 25.07.2018 tarih ve 5244 sayılı yazılarında belirtilen hususlar üzerinde önemle durulacaktır.







İl Emniyet Müdürlüğünde gerekli telefon numaraları:

Polis İmdat 155

Nöbetçi Müdürlük 228 14 10-20-30/5051

Santral 228 14 10-20-30

4- İl Jandarma Komutanlığı:

Kurban Bayramı öncesinde ve süresince, vatandaşın huzur ve güvenliğini bozabilecek her konuda, gerekli önleyici ve koruyucu önlemler, Komutanlık bünyesinde çıkarılan emir doğrultusunda alınacaktır. Trafik tedbirleriyle ilgili olarak, Bakanlığımızın göndermiş olduğu 25.07.2018 tarih ve 5244 sayılı yazılarında belirtilen hususlar üzerinde önemle durulacaktır.







İl Jandarma Komutanlığında gerekli telefon numaraları:

Jandarma İmdat 156

Santral 224 11 25 (4 Hat)

5- Defterdarlık:

Kurban Bayramı öncesinde ve süresince vatandaşlarımız maliye ile ilgili sorunları aşağıdaki telefonlara bildireceklerdir.

VİMER 444 0 189

Defterdarlık Santral 218 10 69 (3 hat)

6- İl Sağlık Müdürlüğü:

Kurban Bayramı öncesinde ve süresince Merkez İlçe ve İlçelerdeki hastaneler, 24 saat hizmet verecekler, kasaba ve köylerdeki sağlık ocakları en az bir nöbetçi personel ile hizmete açık olacaklardır.



Sağlık Müdürlüğünde gerekli telefon numaraları:

Sağlık Müdürlüğü 211 67 00 (3 hat)

Devlet Hastanesi Başhekimliği 211 50 00 (3 hat)

(Gülkent Hastanesi) 211 75 00 (3 hat)

Kadın Doğum ve Çocuk Has. Hastanesi 211 70 00 (2 hat)



7- Akdeniz EDAŞ Isparta İl Müdürlüğü:

Kurban Bayramı öncesinde ve süresince vatandaşlarımız elektrik ile ilgili sorunlarını aşağıdaki telefonlara bildireceklerdir.

Elektrik Arıza 186

Arıza Servisi 242 46 68



8- 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü:

Kurban Bayramı öncesinde ve süresince vatandaşlarımızın kendilerine veya çevresindekilerin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlike varsa “112” yi arayarak yardım isteyeceklerdir.







