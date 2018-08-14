- Isparta’da böbrek hastalığı nedeniyle diyaliz merkezinde tedavi gördükleri sırada tanıştıktan sonra nişanlanan çift, 4 ay arayla böbrek nakli olduktan sonra evlendi. Genç çift, düğün öncesinde gelinlik ve damatlıklarıyla nakil oldukları hastaneye gelerek, sağlık çalışanları ile hastaları ziyaret etti.Isparta’da 5 yıldır diyalize girdiği merkezin FETÖ soruşturması kapsamında kapanması sonucu Burdur’daki başka bir diyaliz merkezine sevk edilen Meltem Alkız, orada tanıştığı Veli Ergin ile nişanlandı. Birlikte kadavradan böbrek nakli için Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Organ Nakil Merkezi’ne kayıt yaptıran çiftten önce Meltem Alkız, 4 ay sonra Veli Ergin böbrek nakli oldu. Çift, 1 yıl sonra hayatlarını birleştirerek dünya evine girdi.Alkız gelinliğiyle, Ergin ise damatlığıyla organ nakli yapılan SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gelerek, tedavi süresince kaldıkları Organ Nakil Merkezi’nde yatan hastalar ile sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten çiçeği burnunda çift, mutluluk dilekleri için de teşekkür etti.İlk önce nakil olduklarında, ailelerin evlilik konusunda sıcak davranmadığını ancak ilk görüşte başlayan aşklarının tüm zorluklara rağmen evlilikle sonuçlandığına dikkat çeken Alkız ve Ergin, kendileriyle aynı durumda olanlara ‘Korkmayın, siz de evlenin’ çağrısı yaptı.Yaşadığı böbrek hastalığı, diyaliz tedavisi ve evliliğe giden süreci İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Meltem Alkız, "5 seneden beri diyaliz hastasıyım. 5 yıl diyalize girdikten sonra böbrek nakli oldum" dedi.FETÖ/PDY'nin hain darbe girişimi sonrasında Isparta’da gittiği diyaliz merkezinin kapatılmasıyla birlikte tedavi için Burdur’daki başka bir merkeze gitmek zorunda kaldığı süreçte eşiyle tanıştıklarını anlatan Alkız, "Burdur’da başka bir diyaliz merkezine gittiğimde, Veli de diyalize giriyordu, orada tanıştık ve görüştük. İlk görüşte aşk diyelim. Bu sürece kadar bayağı zorlandık. Ailelerimizde biraz korku da vardı, çünkü ikimiz de böbrek hastasıydık. Bir ay boyunca beni istemeye gelip, gittiler. Sonunda nişan oldu ve şu anda evleniyoruz" dedi.Kendisinin ilk kez böbrek nakli olduğunu ancak, artık eşi olan Veli Ergin’in ilkinde uyum sağlamadığı nakilden sonra ikinci kez nakil olmaya karar verdiğini anlatan Alkız, "Sonunda eşim tekrar böbrek nakli olmak için ikinci kez karar verdi. Daha önce uyum sağlamayan değerleri bu kez bulunan böbrekle uyum sağladı. Doktorumuz İhsan Bey, ameliyatı yapalım dedi. Eşim de sonunda nakil oldu, başardı ve sonucumuz evlilik oldu. Evliyiz, mutluyuz ama çocuklu değiliz. Allah nasip ederse o da olacak inşallah" diye konuştu.Kendileri gibi çeşitli hastalık ve rahatsızlıklar nedeniyle diyaliz merkezlerinde tanışan ve tanışacak olan çiftlere de tavsiyelerde bulunan Alkız, "Bizim gibi tanışanlar olabilir. Korkmasınlar, evlensinler. Bende evlenme konusunda çok korku vardı ve hastalığım dolayısıyla evlenmeyi hiç düşünmüyordum. İlk görüştü aşk olunca böyle oldu. Buradan diyaliz hastalarına ‘Siz de korkmayın ve evlenin’ diyorum" şeklinde konuştu.Burdur’da 13 yıldır böbrek rahatsızlığı dolayısıyla diyaliz tedavisi görürken gittiği merkezde eşi Meltem Alkız ile tanıştığını kaydeden 30 yaşındaki Veli Ergin ise, "Diyalize girdiğim süreçte babam bana böbreğini verecekti ama PRA değerlerim yüksek olduğu için nakil olamamıştım. Sonra diyaliz merkezinde tanıştığım eşimin desteğiyle nakil için sıra beklediğim Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinin ardından kadavradan nakil için SDÜ Tıp Fakültesine tekrar kayıt yaptırdım. İlk önceleri SDÜ’de yeni yeni nakil yapıldığı için pek güvenemedim ama yüzüm kara çıktı. Hakikaten artık geçirdiğim operasyondan sonra güvendim. Allah razı olsun İhsan hocamdan, zor ama çok iyi bir ameliyat yaptı. Daha önce acil kadavra sırasında olduğum için 6-7 kez böbrek sıram gelmişti ama uyum sağlamadı. Sonunda oldu" ifadelerini kullandı."Eşimin de dediği gibi FETÖ’den dolayı Isparta’daki diyaliz merkezleri kapanınca Burdur’daki diyaliz merkezine geldiler" diyerek, tanışma hikayelerini anlatan Ergin, "Ben de orada diyalize giriyordum. Orada ilk gördüğümde, eşimi süzdüm ama kendimce ‘Acaba’ dedim. Çünkü, benim de biraz paniklerim vardı, ‘Verirler mi? Vermezler mi?’ diye düşünmeye başladım. ‘Olur mu? Olmaz mı?’ derken çok şükür her şeyi başardım, bunu da başarırım inşallah. Orada tanıştık, görüştük, kararlaştırdık. Sonra ben eşime ‘Seni istemeye geliyorum’ dedim. İstemeye gittik ama hep yüzümüz asık döndük. İlk etapta olmadı, korkuları olduğu için babası çok sıcak bakmadı. Doğal bir durumdu bir şey diyemeyiz. Gittik geldik, gittik geldik ve sonra babası da pes etti. Allah razı olsun kızını bana verdi, onu da başardık. Şimdi evleniyoruz" ifadelerine yer verdi.Ergin, kendisi gibi önemli süreçlerden geçenlere ise "Ben buradan bütün hastalara ve nakil olanlara diyorum ki; korkmayın, evlenin, güzel bir duygu. Ama düğün yaparken de kendinizi yormayın” dedi.Kadavradan organ nakli konusunda Türkiye’deki bağış oranının yetersiz olmasına dikkat çekerek, bu konuda da çağrıda bulunan Ergin, "Organlarınızı toprakta çürütmeyin. Bizler, Türk ve Müslüman olarak, yoğun bakımda bir umutla bekleyen hastalara da hak vermek lazım ama doktorların durum konusundaki söylediklerine önem versinler. Organlarınızı bağışlayın diyorlarsa, bağışlasınlar. Kimse başına gelmeyince bu durumu anlayamaz ama diyeceğim tek şey bu" diye konuştu.SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde böbrek nakli olduktan sonra hayatlarını birleştiren Alkız ve Ergin, daha sonra birlikte organ bağışı konusunda mesaj verdi. Genç çift, "Organlarınızı toprakta çürütmeyiniz, organlarınızı bağışlayınız" ifadelerini kullandı.İHA