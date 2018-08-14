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ISPARTA'DA KURBAN KESECEKLER DİKKAT! CEZASI VAR...

ISPARTA'DA KURBAN KESECEKLER DİKKAT! CEZASI VAR...
ISPARTA
G.Tarihi: 14.08.2018 11:04
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Isparta Düğün Salonları
Isparta İl Müftülüğü Basın Bülteni
 
İlgi :Kurban Hizmetleri Komisyonunun 08.08.2018 tarihli ve 3 No’lu kararı.
2018 yılı Kurban Bayramı nedeniyle, Kurban Hizmetleri komisyonu tarafından alınan kararın halkımızı ilgilendiren bölümlerinin basın ve diğer vasıtalarla kamuoyu ile paylaşılması ilgi karar gereğidir.
Buna göre;
1-Hayvanların ehliyetsiz kişilerce kesildiğinin tespit edilmesi halinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma kanununun ilgili maddelerine göre, yine tespit edilen kurban satış alanları dışında satış yapanlar ile belirlenen kesim yerlerinin dışında kalan ve kesim izni almadan kaçak kurban kesimi yapanlar, halkın sağlığına zarar ve çevre kirlenmesine sebebiyet vereceğinden dolayı haklarında "2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” in "Cezai Hükümler" bölümü 19. maddesine göre yasal işlemlerin yapılacak ve kanunun ön gördüğü cezai müeyyidelerin ilgili kurumlarca uygulanacaktır
2-Kurbanlık hayvanların bekletildiği yerlerin hayvan refahına uygun ortamlarda bulundurulmasına, kurban kesim yerlerine en fazla kurban bayramından iki gün önce getirilmesine, kurbanlık hayvanların ortak alanlarda bulundunılmamasına ve cadde, sokak, kaldırım, v.b. yerlerin kirleri İnlemesine özen gösterilecektir.
3-Kurban kesimi yapan vatandaşlarımızın kesilen kurbanlıkların gövde etlerindeki şüpheli durumlarda sağlık ve hijyen bilgisi için komisyonda görevli veteriner hekimlerce et muayenesi açısından yardımcı olunacak, bütün karkas-gövde et imha edilmesi gerektiği durumda Belediye ve Özel İdare tarafından iş makineleriyle gömülme işlemi yapılacaktır,
4-Kurban kesilen sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpe ve pasaportların kurban hizmetleri komisyonunca belirlenen kişiler, kesim yerlerindeki görevliler, Köy Muhtarları, Din görevlileri. Belediye zabıta memurları ve diğer yetkililer aracılığı ile İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüklerine 07.09.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim edilecektir.
5-Kesimi yapılan kurbanlık hayvanların sayısal verileri bildirilirken verilen rakamların kulak hayvan nakil belgesi ile uyumlu olması, aksi halde 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve gıda maddelerince cezai işlem uygulanacaktır.

 
 
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ISPARTA'DA KURBAN KESECEKLER DİKKAT! CEZASI VAR...
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