Yanık Yaralanması Geçiren Genç Sağlığına Kavuştu

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine geçirdiği bir kaza sonrası %35 yanık yaralanması ile gelen 23 yaşındaki Sinan Göğcen, başarılı bir tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.Yanık tedavi merkezinin sayılı illerde olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Dr. Öğt Üyesi İsa Sözen, büyük yanık tedavisinin artık Isparta ‘da da yapıldığını vurguladı. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yanık Merkezinde Prof.Dr. Ahmet Çınar Yastı ile 5 yıl çalıştıktan sonra hastanemiz Genel Cerrahi Kliniğinde Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başlayan İsa Sözen, “Kliniğimize yüz, boyun, gövde ve ellerde %35 2. ve 3. derece yanık yaralanmasıyla başvuran genç hastamız başarılı bir tedavi sürecinin sonunda şifa ile tedavi edildi. Hastanemizde bu tür büyüklükte yanığı tedavi edebiliyoruz. Ülkemizde 12, bölgemizde ise hiç olmayan yanık merkezinin açılması için hastanemizde çalışmalar yapılmakta. Böylelikle büyük derecede yanıkları olan hastalarımızı başka merkezlere sevk etmeden SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanemizde tedavi edebileceğiz.” dedi.Isparta da geçirdiği kaza sonrası yüz, boyun, gövde ve ellerde yanık ile hastanemize başvuran Sinan Göğcen, “Hastaneye geldiğimde iyi olabileceğimi hiç düşünmemiştim, vücudumun her yeri yanmıştı. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine acil olarak geldiğimde yanık tedavisinin yapıldığını öğrendim. Bu benim için büyük bir şanstı, Samsunluyum ama tedavi için Isparta’da kaldım. Kısa sürede tedavimi tamamlayan başta İsa Sözen hocamız olmak üzere bütün ekibe çok teşekkür ederim” diye konuştu.