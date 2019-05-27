Isparta Valisi Bölge Müdürlüğümüze Ziyarette Bulundu

​Isparta Valisi Sayın Ömer Seymenoğlu Bölge Müdürlüğümüze ziyarette bulundu, Sayın Valimiz ziyaretleri esnasında Bölge Müdürlüğümüz çalışanlarını odalarında ziyaret ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Sayın Valimiz personel ziyaretinden sonra Bölge Müdürümüz Kenan Akduman’ı makamında ziyaret etti.Bölge Müdürümüz Kenan Akduman Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda Bölge Müdürlüğümüz faaliyetleri ile ilgi sunum yaptı ve nazik ziyaretleri sebebiyle Sayın Valimize teşekkür etti.