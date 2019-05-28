UYGUN FİYAT VE LEZZET ROYAL RESTAURANT'TA

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Isparta'da Hatay usulü yöresel lezzetlerin adresi Royal Restaurant'ın fiyatı küçük kendisi büyük pide ve lahmacun çeşitleri vatandaşların dikkatini çekiyor.Usta ellerden çıkan lahmacun ve pide çeşitleri paket sipariş servis sistemi ile Isparta'nın dört bir tarafına gidiyor.Boyut olarak normalden daha büyük pide ve lahmacunlar fiyat bakımından çok hesaplı,lezzet bakımından ise 10 numara.Geniş ve ferah salonu bulunan Royal Restauran'ta toplu yemek organisayonlarıda düzenlenebiliyor.Gazi Kemal mahallesi,Hasan Fehmi caddesi (Doğuş Mutfak yanı)