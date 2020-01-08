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ITSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Uygun U-ETDS ve Sayısal Takograf Hakkında Basın Açıklaması Yaptı (08.01.2020)



Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Uygun U-ETDS ve Sayısal Takograf Veri Analizi Projesi kapsamında basın açıklaması yaptı.



Uygun, basın açıklamasında şunlara değindi: “4925 Sayılı Karayolu Taşımacılığı Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde C2, C3, KI, K3, Ll, L2, MI, M2, Nl, N2, Pl, P2, Rl, R2, Tl vea T2 yetki belgesi düzenlenen üyelerimizin Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri gereğince U-ETDS sistemine veri gönderme zorunluluğu ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesine ilişkin uygulama 01.01.2020 tarihinde başlatılmıştır dedi.



Ayrıca U-ETDS sistemine uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıklarını ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve söz konusu altyapının tamamlanabilmesi amacıyla Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde uyarma müeyyidesinin uygulanması 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiştir dedi