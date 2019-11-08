Kantin ve Gıda İşletmelerinde Risk Esaslı Denetim Çalışmaları Devam Ediyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünce 2019 yılı Risk Esaslı denetim ve resmi kontrol çalışmaları devam ediyor.Yapılan denetimlerde özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler, gıda depoları, yem satış depoları, yem bayileri, okul kantinleri, öğrenci yurt ve pansiyonu yemekhaneleri denetlenmektedir. 2019 yılı Kasım ayı başı itibariyle İl genelinde 7550 gıda denetimi ve 218 yem denetimi yapılmıştır. Bunun yanında bakanlığımız laboratuvarlarına 303 adet gıda numunesi ve 61 adet yem numunesi analiz amacıyla gönderilmiştir.Ayrıca İlimizde bulunan resmi ve özel okul kantinlerinde denetimler ve bilgilendirme çalışmalarına devam etmektedir.Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünün yaptığı son denetim çalışmalarına, Isparta Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Murat Dolunay ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Arif Taşagiren' de katılarak çalışmaları yerinde gözlemlemişlerdir.İl Müdürü Enver Murat Dolunay güvenilir gıdanın arzı için bütün denetim çalışmalarına aralıksız devam edilecektir.Özellikle okul kantinlerinde cips, enerji içecekleri, çikolata, tüm çikolata ürünlerinin, gazoz ve meyveli içeceklerin satılamayacağı; bunların yerine çocuklarımızın sağlığının korunması için süt, ayran, yoğurt, meyveler, ambalajlı etiketli kuru yemişlerin ve doğal mineral suların satılabileceğini, satışı yapılan ürünlerin son tüketim, tavsiye edilen tüketim tarihlerine mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Veliler ve öğrencilerin, okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka bakanlığımızın 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmesini talep ediyoruz." dedi.