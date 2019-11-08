"RUZİN'LE HAYATA DAİR"...KANAL 32 DE yepyeni bir program

Sunuculuğunu Ruzin Azerhanın yaptığı "RUZİN'LE HAYATA DAİR " başlıyor.
Daha önce yine Kanal32 de hafta içi her sabah canlı yayınlanan haber-yorum programından Ispartanın ve bölgenin aşina olduğu sunucu Ruzin Azerhan altı aylık bir aradan sonra yine yepyeni bir formatla ekranlara dönüyor.Yapımcılığını Güz Ajans Osman Güler ,koordinatörlüğünü Kadriye Doğanın,çekimleri Mymoon Play'in yaptığı program yine bir ilk olacak. Hayata dair ne varsa paylaşılacak programda ayrıca spordan aktüele,magazinden alışverişe kadar birçok bölüm ve her gün bir konuğun yanısıra ;hukuk,psikoloji,dini konular,sağlık,güzellik konularındada danışmanlık verilecek."Sizin için gezdik "bölümü ile merak edilen,bilinmeyen yerler ,mekanlar ekrana getirilicek.Programın ana temasının kimsenin yalnız olmadığı ,hayatın paylaşılarak güzelleşeceği olduğunu belirten yapımcı Osman Güler" Programı hazırlamadan önce çalışmalar yaptık.Halka sorduk.Bu doğrultuda hareket edeceğiz.Amacımız ekranda vakit doldurmak olmayacak. Bize inanan takip eden bir kitle var. İlerleyen günlerde başlayacak sürpriz bir bölümle de Isparta halkıyla bir araya gelerek bir olunca neleri başaracağımızı göstereceğiz. "dedi..Bant yayınları oldum olası sevemediğini ,doğal olamadığını söyleyen Sunucu Ruzin Azerhan ise yapımcısı Hüseyin Aybatılaya teşekkür ederek" Gülkentte Bugün Ispartanın bir ilkiydi ve çok güzel bir dönem geçirdik.Ispartanın en çok izlenen programı olmuştuk" dedi. Azerhan "aslında üç yıl süren her sabah canlı yayın yaptığımız bir programdan sonra ekran fikri biraz bana uzaktı.Ama program bittikten sonra söylediklerimizin,yaptıklarımızın ne kadar çok yere ulaştığını gördük.Yoğun bir taleple karşılaştık.çocuklardan,yaşlılara,kadınlardan erkeklere üstelik sadece Ispartayla sınırlı olmayan bir bizi seven izleyici kitlemiz oluşmuş .Bu kadar olduğumuzu açıkçası bilmiyordum.Belçika ,Tokat,Urfa,hatta Amerika...Bu ilgi bizi yönlendirdi.Program formatıda aslında bu yelpazeden çıktı. Haberdar olmak için,öğrenmek için,hayatımıza yeni şeyler katabilmek için, daha güzel,daha huzurlu gaha mutlu daha hayata sıkı sıkı sarılan birey olabilmek için bizler ekranlarda olucaz. İzleyici ile bir aile olmaya devam edeceğiz. Rabbim utandırmasın"dedi
"RUZİN'LE HAYATA DAİR"
11 Kasım Pazartesi günü saat 17.00 da Kanal 32 Ekranlarında başlıyor