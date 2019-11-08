"RUZİN'LE HAYATA DAİR"...KANAL 32 DE yepyeni bir program

Sunuculuğunu Ruzin Azerhanın yaptığıbaşlıyor.Daha önce yine Kanal32 de hafta içi her sabah canlı yayınlanan haber-yorum programından Ispartanın ve bölgenin aşina olduğu sunucu Ruzin Azerhan altı aylık bir aradan sonra yine yepyeni bir formatla ekranlara dönüyor.Yapımcılığını Güz Ajans Osman Güler ,koordinatörlüğünü Kadriye Doğanın,çekimleri Mymoon Play'in yaptığı program yineolacak. Hayata dair ne varsa paylaşılacak programda ayrıca spordan aktüele,magazinden alışverişe kadar birçok bölüm ve her gün bir konuğun yanısıra ;hukuk,psikoloji,dini konular,sağlık,güzellik konularındada danışmanlık verilecek."Sizin için gezdik "bölümü ile merak edilen,bilinmeyen yerler ,mekanlar ekrana getirilicek.Programın ana temasının kimsenin yalnız olmadığı ,hayatın paylaşılarak güzelleşeceği olduğunu belirten yapımcı Osman Gülerdedi..Bant yayınları oldum olası sevemediğini ,doğal olamadığını söyleyen Sunucu Ruzin Azerhan ise yapımcısı Hüseyin Aybatılaya teşekkür ederekdedi. Azerhandedi