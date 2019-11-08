Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Millî Mücadelemizin önderi, tüm dünyanın takdirini kazanmış büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ebediyete intikalinin 81’inci yıldönümünde minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz.ATATÜRK sadece milletimizin değil; ileri görüşü, üstün askeri dehası, kararlı duruşu, başarılı bir komutan ve lider olarak bütün insanlığının sevgisini ve saygısını kazanmış şahsiyettir.Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurmuş olduğu ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti; milli iradeyi esas alan, demokratik ve insan haklarına saygılı, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke olarak, güçlü, refah ve varlık içinde bir ülke haline gelme mücadelesine azim ve kararlılıkla devam etmektedir.10 Kasım; O’nu anmanın yanında O’nun fikirlerinin özeti olan Cumhuriyetimizin, bağımsızlığımızın, vatan ve bayrağımızın gölgesinde düşünme, bilinçlenme, birlik ve beraberliğimizin daim olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterme günüdür.Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yâd ediyorum."