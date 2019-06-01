Kadir Gecesi kutlama mesajları

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gökgöz mesajında, Kadir Gecesi'ni idrak etmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.



Kadir Gecesi'nde gönül dünyasının aydınlanmasını temenni eden Gökgöz, "Dünyanın her yerinde zor durumda bulunan kardeşlerimizin akan kan ve gözyaşlarının durması, huzurlu ve mutlu olabilmeleri için bu mübarek gecede bol bol dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ispartalı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



İl Başkanı Osman Zabun ise Kadir Gecesi'nin birlik ve beraberliğe katkı sağlayacağını kaydetti.



Bu mübarek gecede dünyada sevginin, hoşgörünün ve huzurun hakim olmasının en büyük arzusu olduğunu aktaran Zabun, Kadir Gecesi'nin İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.



ISPARTA (AA) -