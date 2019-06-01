EĞİRDİR'DE CAMİLERDE RAMAZAN TEMİZLİĞİ

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tüm cami,türbe ve mescidlerde genel temizlik yapıldı.

Belediye Başkanımız Veli Gök'ün talimatları ve Zabıta Müdürümüz Ümit Metin'in gözetiminde bayram öncesinde İlçede bulunan tüm cami, türbe ve mescitlerin genel temizliği yapılıyor.Belediyemiz ekipleri tarafından cami içindeki halıları, avizeleri, camları ve ayakkabılıkları,avluyu, lavaboları ve tuvaletleri yıkayan ve temizleyen cami içerisine gül kokuları serpen ekiplerimize ve personelimize teşekkür ediyoruz.