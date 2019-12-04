ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde Kasım ayı içerisinde 22 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.

Operasyonlarda 30 şüpheli hakkında, 5607 SKM, 6136 SKM, TCK 158, TCK 197 ve TCK 204. maddeleri gereğince haklarında adli işlem yapılan şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda;

3 adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 56 adet fişek, 31 şişe kaçak içki, 7400 dal boş makaron, çok sayıda kaçak gıda ve temizlik maddesi (makarna, peynir, pirinç, şeker, çay, cips, maraş otu, şampuan vb.) ele geçirilmiştir.

5607 SKM suçundan adli makamlarca aranan ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 (bir) şahıs olmak üzere 5607 SKM suçundan aranan toplam 3 (üç) şahıs, ekiplerimizce yakalanmış ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında daha önceden işlem yapılan ve firari olan 2 (iki) şahıs gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanarak adli makamlara çıkarılmış ve tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan aranan 2 (iki) şahıs, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan aranan 1 (bir) şahıs ekiplerimizce yakalanmış ve adli makamlarca serbest bırakılmıştır.



Halkımızın huzur ve güveni için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur.