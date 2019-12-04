Isparta'da dış görünümüne,cildine önem verenler ve güzelleşmek isteyenler için Kozmetoloji ünitesi açıldı.Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kozmetoloji Ünitesi hizmete açılarak hasta kabulüne başladı.Ünite bünyesinde “cilt gençleştirme”, “gözenek azaltma”, “cilt kırışıkları tedavisi”, “leke tedavisi”, “akne izi tedavisi”, “yüzeysel damar problemlerinin tedavisi”, “dövme silme” ve birçok farklı problemi çözmek amacıyla radyofrekans, lazer, kimyasal peeling, cilt bakımı, botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılıyor.Haberin videosunu izlemek için tıklayınız