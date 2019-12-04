T.C.

İSPARTA VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı bülteni

İsparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde üç şahsın elinde tarihi eser bulunduğunun öğrenilmesi üzerine, olayla ilgili olarak Şarkikaraağaç ilçesi, Konya-Şarkikaraağaç karayolu üzerinde icra edilen faaliyet sonucu; Ö.Ç. (32), R.A. (34) ve M.A. (32) isimli şahısların bulunduğu otomobilde yapılan aramada, Roma, Bizans, Osmanlı ve Helenistik dönemlerine ait (152) sikke ve (10) adet çeşitli objelerden oluşan tarihi eser ele geçirilmiş olup, yakalanan malzemeler muhafaza altına alınmıştır. İsparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.