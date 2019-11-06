01/11/2019 tarihinde Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında; İlçemiz 17 Eylül Meydanında Cuma günleri kurulan pazarda tezgah açarak açıkta belgesiz tütün satışı yaptığı tespit edilen 3 ayrı tezgah üzerinde eş zamanlı olarak İl Defterdarlığı Gelir Uzmanlarınca beraber yapılan denetimler ve alınan arama kararma istinaden şahısların araçlarında yapılan aramalarda; 4 şahıs gerekli adli ve idari işlemler için yakalanmış, tezgahta açık vaziyette ve satışa hazır vaziyette yaklaşık 60 kg. açık kıyılmış tütün, 25kg. bandrolsüz tütün, 17.000 adet doldurulmuş makaron, 19.520 adet bandrolsüz makaron, 47kg. bandrollü tütün, 70.000 adet boş makaron, bol miktarda tabaka, tütün sarma ve doldurma aletleri vb. malzemeler ele geçirilmiş, yakalan 4 şüpheli şahıs ile ilgili olarak gerekli adli ve idari işlemler sonrası şahıslar mevcutlu olarak sevk edildiği adli makamlar tarafından Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmışlardır. Hakkında işlem yapılan şahıslar ile ilgili olarak ayrıca 4733 sayılı TAPDK Kanunu gereğince toplam 40.686 TL idari para cezası uygulanmış olup, ele geçirilen malzemelere el konmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.