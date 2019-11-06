ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



İlimiz genelinde hız ihlali yapın ar

aç sürücüleri, alkollü araç sürücüleri, modifıyeli otomobiller, motosikletler ve motorlu bisikletlerin çoğunlukla trafik kazalarına karıştığı tespit edilmiştir.

Bu nedenle 2019 yılı 01.10.2019 ile 31.10.2019 tarihleri arası 1 ay (bir ay) süre içerisinde;

1967 motosiklet ve motorlu bisiklet denetlenmiş olup, 558 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü hakkında işlem yapılarak 398 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edilmiştir.



341 modifıyeli otomobil denetlenmiş olup, 341 modifıyeli otomobil sürücüsü hakkında işlem yapılarak, 53 modifıyeli otomobil trafikten men edilmiştir.

6949 sürücü alkol denetimine tabii tutulmuş, alkollü araç kullanan sürücüler hakkında işlem yapılarak, 194 sürücünün, sürücü belgelerine geçici süreli el konulmuştur.



202 okul servis aracı denetlenmiş olup, emniyet kemeri takmamak, dur lambasını yakmamak ve fazla yolcu almak ihlallerinden 13 okul servis araç sürücüsüne işlem yapılmıştır.

Hız ihlali yapan 4146 araç sürücüsü hakkında işlem yapılmıştır.



Yukarıda belirtilen nedenlerle trafik güvenliğini sağlamak için modifıyeli otomobiller ile motosikletler ve motorlu bisikletler başta olmak üzere tüm araçlar üzerinde etkin denetimlerimiz kararlılıkla devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.