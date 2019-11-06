ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
- 03.11.2019 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bildirilen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu ilimiz Sav Kasabasında bir ikamette yapılan aramada 1 adet Çelik Kasa ele geçirilmiş, genişletilen soruşturma kapsamında 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, G. A. (1998) isimli şüphelinin dört arkadaşı ile birlikte ikametten 1 adet çelik kasa çaldıkları kasayı açmak için yine ikametten çalman paralar ile çelik kasayı açmak için kaynak makinası ve spiral makinası aldıkları tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınan şahıslardan 104.000 TL tutarında para ve ziynet eşyası elde edilerek müştekiye teslim edilmiş, yine şüpheli şahıslardan 1 adet Kurusıkı tabir edilen tabanca elde edilmiş, hırsızlık olayı ile ilgili 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
- 04.11.2019 günü ilimizde bulunan apart daireleri kiracı olarak kiralayıp içerisindeki eşyaları İnternet üzerinden satan 1986 doğumlu K.M. 5 ayrı apartta meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili adli makamlara sevk edilmiş, tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.