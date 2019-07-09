İl Jandarma Komutanlığı Basın Duyurusu

tarihinde saat:21.15 sıralarında 112 AÇM'ne yapılan ihbar ile Uluborlu İlçesi İleydağı ve İnhisar Köyleri arasında kalan Kütüklü Tepe mevkiisin de kaçak kazı yapıldığının bildirilmesinin üzerine, iki motorlu devriye ile ihbar alınan bölgeye intikal edilmiştir.Belirtilen bölgede yapılan araştırmada: Uluborlu İlçesi İnhisar Köyü nüfusuna kayıtlı •N.7. N.A ve A.A isimli şahısların belirtilen bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilmiş, şahısların yanında (1) adet Garrett marka dedektör. (1) adet dedektör kulaklığı ve aparalı. (2) adet bakır metal arama çubuğu. (10) metre 2x50 mm bakır kablo, (1) adet el feneri. (1) adet kürek ile (1) adet kazma ele geçirilmiş ve muhafaza altına alınmıştır. Keçiborlu Cumhuriyet Başsavcılığınca alman talimat doğrultusunda şüphelilerin ifadeleri alınarak serbest bırakılmış olup, tahkikata başlanılmıştır.Vatandaşlarımızın buna benzer mağduriyet yaşamaması için İl J.K.lığtnca gerekli çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtir, kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için saygıyla arz ederiz.