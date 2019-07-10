Isparta'da Yöresel lezzetlerin harmanlanıp bir araya geldiği Royal Restaurant'ta kampanyalar devam ediyor...
Royal'in bu kezki kampanyası çorba ve lahmancun menülerini kapsıyor.
- Kelle Paça 10 TL
- Beyran Çorbası 10 TL
- Lahmacun Menü 15 TL
- Beyin Söğüş 10 TL
- Dil Paça 10 TL
- Mercimek Çorbası 10 TL
- Çürük 10 TL
- Dil Söğüş 15 TL
- Royal spesiyal 15 TL
Güveçte tavuk sote, güveçte kuşbaşı sote ve güveçte kıyma menü seçenekleri ile nefis lezzetler tadacaksınız.Bunlara ilaveten kelle paça, işkembe çorbası ve mumbar dolmasını da yine Royal Restaurant'ta bulabilirsiniz.
EFSANE YÖRESEL LEZZETLER ROYAL RESTAURANT'TA
Hatay'ın efsane döner ve tepsi kebabından Kaytaz böreğine,belen tavasına,Hatay imzalı künefesine varıncaya kadar herşey Hatay'lı usta eller ile hazırlanıyor.
Adana, Gaziantep, Urfa Izgara köfte menü,lahmacun menü,et ve tavuk şiş gibi ana yemeklerin yanında masanızı yine Hatay'a özgü salata ve mezelerle donatan Royal Restaurant'ta Cuma günleri çorba üzretsiz olarak ikram edilmektedir.
Adres: Gazi Kemal mahallesi,Hasan Fehmi caddesi (Doğuş Mutfak yanı)
Telefonlar: 0246 222 22 42 - 0533 338 41 91
İŞTE ROYAL RESTAURANT LEZZETLERİNDEN BAZILARI...
Belen tava, Tepside et, Kelle paca, Güveçte tavuk sote, Karişik ızgara, Patlıcan kebabi, Beyin söğüş, Kıymalı kaşarlı pide, Lahmacun, Abaganuç, Yoğurtlu patlican, Güveçte tereyağlı humus....