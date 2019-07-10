ÇORBA VE LAHMACUNDA ŞOK KAMPANYA!

Kelle Paça 10 TL

Beyran Çorbası 10 TL

Lahmacun Menü 15 TL

Beyin Söğüş 10 TL

Dil Paça 10 TL

Mercimek Çorbası 10 TL

Çürük 10 TL

Dil Söğüş 15 TL

Royal spesiyal 15 TL



EFSANE YÖRESEL LEZZETLER ROYAL RESTAURANT'TA

0246 222 22 42 - 0533 338 41 91

Isparta'da Yöresel lezzetlerin harmanlanıp bir araya geldiği Royal Restaurant'ta kampanyalar devam ediyor...Royal'in bu kezki kampanyası çorba ve lahmancun menülerini kapsıyor.Royal Restaurant'ta Cuma günleri siparişin yanında mercimek yada tavuk çorbası üzretsiz olarak ikram edilmektedir.Güveçte tavuk sote, güveçte kuşbaşı sote ve güveçte kıyma menü seçenekleri ile nefis lezzetler tadacaksınız.Bunlara ilaveten kelle paça, işkembe çorbası ve mumbar dolmasını da yine Royal Restaurant'ta bulabilirsiniz.Hatay'ın efsane döner ve tepsi kebabından Kaytaz böreğine,belen tavasına,Hatay imzalı künefesine varıncaya kadar herşey Hatay'lı usta eller ile hazırlanıyor.Adana, Gaziantep, Urfa Izgara köfte menü,lahmacun menü,et ve tavuk şiş gibi ana yemeklerin yanında masanızı yine Hatay'a özgü salata ve mezelerle donatan Royal Restaurant'ta Cuma günleri çorba üzretsiz olarak ikram edilmektedir.Gazi Kemal mahallesi,Hasan Fehmi caddesi (Doğuş Mutfak yanı)Belen tava, Tepside et, Kelle paca, Güveçte tavuk sote, Karişik ızgara, Patlıcan kebabi, Beyin söğüş, Kıymalı kaşarlı pide, Lahmacun, Abaganuç, Yoğurtlu patlican, Güveçte tereyağlı humus....