Isparta’da planlı elektrik kesintisi

12 Temmuz 2019 Cuma, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Kuleönü Bahçe Mah. TR-5 (Adarlar arkası) trafosu çıkışında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 12 Temmuz 2019 tarihlerinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Kuleönü Kasabasına ait; Bahçe Mahallesinde (Adarlar arkası) bulunan aboneler ile bu hattan enerji alan trafo müşteriler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

14 Temmuz 2019 Pazar günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Yıldızhan TR-76/A trafosundan Darıderesi-Direkli çıkışında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 14 Temmuz 2019 tarihlerinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Direkli ve Darıderesi Köylerinde aboneler ve Kadir Ünlü, Alptekin İnşaat, Isparta Belediyesi asfalt şantiyesi ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

12 Temmuz 2019 Cuma günü 09.00-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-71 (Kaparoğlu Cami 321090803004) trafosu C kolu çıkışında, Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatım çalışmaları nedeniyle, 12 Temmuz 2019 tarihinde, saat 09.00-12.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Ayazmana Mahallesi Mustafa Kazar Caddesi, Süleyman Akyol Caddesi, 4447, 4432 ve 4434 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

12 Temmuz 2019 Cuma günü, 14.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Gelincik hat başından Gelincik çıkışında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatım çalışmaları nedeniyle 12 Temmuz 2019 tarihinde, saat 14.00-18.00 arasında, dört saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Gelincik Köyünde bulunan aboneler ve Gelincik Kooperatifi, Gökçebağ içme suyu ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.

