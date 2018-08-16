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Isparta'da kaçak kazı operasyonu...

Ayıpköy’de kaçak kazı yaparken, çıkardıkları tarihi eserlerle suçüstü yakalandılar

Isparta'da kaçak kazı operasyonu...
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Jandarmanın kaçak kazı operasyonunda Bizans ve Antik döneme ait tarihi eser ele geçirildi   
  - Ayıpköy’de kaçak kazı yaparken, çıkardıkları tarihi eserlerle suçüstü yakalandılar   
 
- Isparta’da Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 4 şüpheli suçüstü yakalanırken, baskında 10 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen farklı materyaller ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.   
  Edinilen bilgiye göre, Yalvaç ilçesine bağlı Yarıkkaya köyünde bir tarlada kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. 
  Yapılan çalışmalar sonucu Yarıkkaya’daki Ayıpköy mevkiinde Hasan S.’ye ait arazide kaçak kazı yapıldığını tespit eden Jandarma kuvvetleri, operasyon düzenledi. 

  4 kişinin suçüstü yapıldığı baskında 10 parça tarihi eser ele geçirildi 
  Düzenlenen operasyonda, N.S. (48), F.S. (21), T.S. (42) ve S.S. (16) isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanırken, şahıslarla birlikte 2 adet dedektör, 1 adet çapa ile 1 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz sikke, 3 adet bronz materyal ve 3 adet antik döneme ait olduğu değerlendirilen pişirilmiş seramik parçaları olmaz üzere toplam 10 parça malzeme ele geçirildi. 
  Yakalanan malzemeler muhafaza altına alınırken 4 şüpheli ise gözaltına alındı. 
  Kaçak kazı yapan N.S., F.S., T.S. isimli şüpheliler gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilirken, S.S.’nin yaşı küçük olması sebebiyle serbest bırakıldığı öğrenildi. 

  “Kaçakçılıkla mücadele kararlılıkla sürecek” 
  Isparta Valiliği İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “lsparta İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir” denildi. 
 
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İHA                           
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