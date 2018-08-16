- Dolar bozdurandan yol parası alınmıyor



- Isparta’nın Eğirdir İlçesi Bağıllı Köyü ile il merkezi arasında taşımacılık yapan bir minibüsçü, aracının arkasına yazdığı yazıyla, Türkiye’nin ekonomik savaş verdiği günlerde ücretsiz ulaşım sağlayacağını ilan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke genelinde yaptığı ‘Dolarlarınızı bozdurun’ çağrısındaki katkılara, Isparta’da yenisi daha eklendi. Kentte bu kez, Isparta il merkezi ile Eğirdir ilçesi Bağıllı Köyü arasında taşımacılık yapan bir şoförün yazdığı, “200 dolar bozdurup dekontunu getirenden yol parası alınmıyor” ibaresi yer aldı.

Yazının bulunduğu fotoğraf, sosyal medyada yüzlerce kez beğenilerek, paylaşıldı.



İHA

