Isparta’nın Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 3 haftalık eğitimlerini tamlayan 226 asteğmen ant içti.Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 3 haftalık temel kursa katılan 226 asteğmen ant içti. 372’inci Dönem Asteğmen Komando ant içme töreni Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yapıldı. Törende Şahit Timi’nin yerini almasının ardından Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı Albay Fatih Köroğlu, “Genç komando adaylarım, yemininizin Yüce Türk Ulusu, Türk Silahlı Kuvvetleri, aileleriniz ve sizler için hayırlı olmasını diliyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum” dedi.372’nci Dönem Komando Asteğmen Adaylarının Ant İçme töreninde Dağ Komando Okul Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu’nun konuşmalarının ardından, askerliğini Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında aynı birlikte yapmış olan; Piyade Asteğmen Adayı Ahmet Korkmaz'ın babası Cengiz Korkmaz’a, Piyade Asteğmen Adayı Samet Yakup'un Babası İsa Yakup’a, Piyade Asteğmen Adayı Oğuzhan Çetin'in babası Haydar Çetin’e, Piyade Asteğmen Adayı Nevzat Tunca'nın Dedesi Lokman Tunca’ya, Piyade Asteğmen Adayı Musa Umut Soytemiz'in Abisi Uğur Soytemiz’e günün anısına katılım belgeleri verildi.372’inci Dönem Asteğmen Komando Temel Kursu mezuniyet töreninde kahraman komandolar nefesleri kesen gösteri yaptı.İHA