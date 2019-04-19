Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçak avlanmalara karşı denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir.Bu kapsamda: 07-18 Nisan 2019 tarihleri arasında.Şarkikaraağaç. Eğirdir ve Sütçüler İlçe J.K.lığnca mülki sınırları içerisinde icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında üç şahıs İle birlikte bandırma tabir edilen (1) adet ağ. (1000) metre misina balık ağı, (1) adet şok cihazı, (1) adet akü, (1) adet elektrikli balık avlamak için kullanılan kepçe ile (21) adet Sazan balığı. (3) adet Alabalık, (1) adet ruhsatsız sandal ile (450) metre ağ yakalanmıştır. Şahıslara (1380) sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefetten (6.540) TL. İdari para cezası uygulanmıştır.İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgemizde kaçak su ürünleri avcılığının önlenmesi maksadıyla 24 saat esasına göre kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.