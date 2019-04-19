Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi haber bülteni

ÜNİVERSİTEMİZDE “AMATÖR DENİZCİ” EĞİTİMİ DÜZENLENDİ…

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığınca başlatılan ''HEDEF 2023 : 1 milyon amatör denizci projesi kapsamında Antalya liman başkanlığının destekleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nin organizasyonunda 12 Nisan 2019 Cuma günü saat 11:00 da, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Amfisinde, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim DİLER, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yıldız BOLAT ile 250’ye yakın üniversite personeli, il ve ilçelerde kamu ve özel sektörde görev yapanlar ile öğrencilerimizin katıldığı “Amatör Denizci Eğitimi” Uzak yol kaptanı Zafer AKYOL tarafından verildi ve eğitimin hemen arkasından Amatör Denizci adayları sınava alındı. Sınav sonrasında başarılı olan adaylara Antalya Liman Başkanlığınca Amatör Denizci Belgesi verilecek.Amatör Denizci Belgesi sahipleri: ticari amaç olmaksızın gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, 2,5 m den küçük ve 24 metreden büyük olmayan gerçek kişilere veya dernek vakıflara ait olan özel tekne ruhsatı almış olan tekneleri kullanabileceklerdir. Antalya Liman Başkanlığına desteklerinden dolayı Üniversitemiz adına teşekkür ediyoruz.