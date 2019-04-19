Kandiller birlik beraberliğimizin, manevi duygularımızın arttığı özel gecelerdir. Bu geceleri iyi değerlendirmeliyiz.Af, merhamet ve mağfiret vesilesi olarak kabul edilen mübarek Berat Kandilini hep birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyorum.Her anımızın bir servet değeri taşıdığı ömrümüzde Berat gecesi de hayat yolculuğumuzun en bereketli duraklarından birisidir. Berat gecesi ellerin duaya, gönüllerin semaya açıldığı gecedir.Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalar için af dileyeceğimiz bu önemli gecede tüm dualarımızın kabul olmasını temenni ederim. İslâm dünyasının en önemli günlerinden birisi olan Berat Kandili, aynı zamanda Ramazan ayı öncesindeki son kandil gecesi. Berat kurtuluş demektir. Kişinin yaşayacağı bereket, rızık, hastalık gibi her şey bu gece planlanır.Bu duygu ve düşüncelerle,Ülkemiz ve milletimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, Cenabı Allah’ın bizleri Ramazan ayına sağlık, sıhhat ve mutluluk içerisinde ulaştırmasını niyaz ediyorum.