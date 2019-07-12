SİLAH SATICISI YAKALANDI





İl Jandarma Komutanlığı Basın Duyurusu



Isparta il Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, bir şahsın Gelendost ilçesinde silah satacağı yönünde bilgiler elde edilmiştir.il Jandarma Komutanlığı ekiplerince; yapılan çalışma neticesinde şüpheli S.G (57) ve B.G (29) isimli şahıslar Gelendost ilçesi Yenice köyü Kemer mahallesi mevkiinde kendilerine ait araç ile yakalanmış olup, adli makamlardan alınan arama kararı ile şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan arama sonucunda; (1) adet 9 mm çapında tabanca, (4) adet 7,65 mm çapında tabanca olmak üzere toplam (5) adet tabanca, (5) adet tabanca şarjörü, (69) adet bu tabancalara ait fişek ve (1) adet kasatura bıçak ele geçirilmiştir.Şüpheliler S.G (57) ve B.G (29) hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alınmıştır.İsparta İl Jandarma Komutanlığınca, İsparta ilinin güvenliği ve huzurunu korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.