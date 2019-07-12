Öğrencilerimiz Demokrasi Şehitlerini Anıyor

Üniversitemiz Okçuluk ve Atıcılık Topluluğu tarafından “Ömer Halis Demir ve 15 Temmuz Şehitleri Anısına Okçuluk Turnuvası” düzenlendi. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Batı Yerleşkesi çim sahada gerçekleştirilen turnuvada, topluluk üyeleri ile minik okçular şehitlerimizin anısına ok attı. Ardından öğrencilerimiz tarafından 15 Temmuz Şehitler Anıtına o gece hain darbe girişimi karşısında canını siper eden 249 şehidimiz adına karanfil bırakıldı.