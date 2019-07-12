Organizasyonlarda başarı elde eden sporcular ve antr

***İŞTE BAŞARI TABLOSU

Isparta İlimiz Kick Boks sporcuları başarılarına devam ediyor. 1 Uluslararası, 3 Ulusal organizasyonda ilimizi temsil eden Kick Boks sporcularımız 3 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya kazandılar.Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 4. Uluslararası Turkish Open Kick Boks Avrupa Kupası 14-20 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya ilinde gerçekleştirildi. Okullararası Yıldızlar Türkiye Kick Boks Şampiyonası 5 -10 Şubat 2019 tarihleri arasında Bartın ilinde, Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası 01- 06 Mart 2019 tarihleri arasında K.Maraş ilinde, Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Türkiye Şampiyonası ise 01-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında Erzurum ilinde yapıldı.enörler Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Yolcu ve Spor Şube Müdürü Hakan Çelebioğlu’nu ziyaret ettiler.Avrupa ve Türkiye dereceleriyle sporcularımızın ilimizi bir kez daha gururlandırdığını söyleyen İl Müdür vekili Mehmet Yolcu sporcuları kutlayarak çeşitli hediyeler takdim etti.Antalya'da yapılan 4. Uluslararası Turkish Open Kick Boks Avrupa Kupası 2019 Turnuvasına Isparta damga vurdu. Sude Ceylan 30 kiloda Avrupa birincisi, Yasin Kılınç 37 kiloda Avrupa ikincisi, Muhammet Yılmaz Gürlek 36 kiloda Avrupa üçüncüsü, Bayram Mete Gerçeker 69 kiloda Avrupa dördüncüsü oldu.Okullararası Yıldızlar Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Yıldız Baylarda Zülfikar Efe Memişoğlu 69 kiloda Türkiye birincisi, Yavuz Zeybek 60 kiloda Türkiye ikincisi, Hamit Ertunç 52 kiloda ve Salih Ünal 42 kiloda Türkiye üçüncüsü oldular.Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Gençler Bay Kategorisinde Mert Can Çelik 63 kiloda Türkiye ikincisi, Gençler Bayanda ise Türkan Kondal 70 kiloda Türkiye ikincisi, Aybüke Ayşe Şen 60 kiloda Tükiye üçüncüsü oldular.Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası’nda Yıldız Bayanlarda Sinem Sarıyıldız 55 kiloda Türkiye birincisi, Nuran Özdemir 37 kiloda ve Elif Aykut 65 kiloda Türkiye üçüncüsü, Büyük Bayanlarda Nilüfer Kılıç 70 kiloda Türkiye üçüncüsü, Büyük Erkeklerde ise Arif Özcan 86 kiloda Türkiye üçüncüsü oldular.