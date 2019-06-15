Türk Jandarmasının Kuruluşunun 180’inci yıldönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Tören öncesi Vali Ömer Seymenoğlu 180’inci yıl anısında İl Jandarma Komutanlığı bahçesine hatıra ağacı dikti. Düzenlenen törene başta Vali Ömer Seymenoğlu olmak üzere, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Nadir Gündüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, şehit aileleri ve gaziler, daire müdürleri ve Jandarma personeli katıldı.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180’inci yıldönümü nedeniyle yayınladıkları mesajların okunması ile başlayan programda Jandarma eri Oğuzhan Polat ‘Yiğit Jandarma’ isimli şiiri okudu.Kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci olan ‘Şehit Ali Hekim’ isimli kompozisyonun okunduğu programda, düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Programda Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri takımı Türk Yıldızları ekibi de İl Jandarma Komutanlığında semalarında selamlama geçişi yaparak küçük bir gösteri yaptılar.Programda İl Jandarma Komutanlığı’nın göz bebeği olan arama kurtarma, narkotik ve patlayıcı madde tespit etmede üstün yetenekli olan köpekler törende bir gösteri yaparak izleyenlerden alkış aldılar. Üstün yetenekli özel köpeklerin eğitmenleri tarafından verilen komutları da bire bir yerine getirmesi ilgiyle izlendi.Vali Ömer Seymenoğlu ve beraberindeki heyet, Jandarma tarafından kullanılan teknik teçhizatların ve araç gereçlerin tanıtıldığı stantları tek tek dolaşarak ilgili personelden bilgi aldılar. Vali Seymenoğlu, toplumsal olaylarda kullanılan ve Jandarma envanterinde bulunan havalı tüfekle hedefe attığı atışları ise tam isabetle vurdu. Program diğer stantlar fotoğraf sergisinin gezilmesi ile sona erdi.