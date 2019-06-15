Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Güneykent Belediye Başkanı Metin Kutsal ve diğer misafirlerin katılımı ile bir alışveriş merkezinde sergi açılışı gerçekleştirdi.Sergide Güneykent Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri tarafından yıl içinde hazırlanan quilling ve linol tarzıyla ortaya çıkarılan eserler sergileniyor. Sergiyi gezen Vali Seymenoğlu yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.Vali Seymenoğlu son olarak; alışveriş merkezi yöntemi tarafından ‘Karneyi Getir Hediyeyi Götür’ kampanyasına karne getirerek katılan öğrencilerin yanına geçti, öğrencilerle sohbet etti, onlar adına kavanozdan hediye çekti.