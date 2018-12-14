ISPARTA İL JANDAMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

İsparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri mülki sınırları içerisinde yer alan Eğirdir gölünde denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir.Bu kapsamda; 12 Aralık 2018 günü Eğirdir ilçesi Sorkuncak Köyü mevkiinde Eğirdir ilçe J.K.lığı Bot Timi tarafında icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında göle atılı vaziyette sahipsiz (2.200) m. misina ağ ele geçirilmiş, ele geçirilen malzeme Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir.Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığınca, Eğirdir gölünde kaçak su ürünleri avcılığının önlenmesi maksadıyla 24 saat esasına göre kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedirKamuoyuna saygı ile duyurulur.