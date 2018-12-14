Isparta Valisi Seymenoğlu Üniversitemize Ziyarette Bulundu

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’yı makamında ziyaret etti.İlimize yeni atanan Seymenoğlu’na akademik- idari yapılanmamız, mevcut durumumuz, yapımı tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan projelerimiz, yürütülen çalışmalarımız ve başarılarımız hakkında bilgiler verildi.Seymenoğlu da SDÜ’yü yakından takip ettiklerini belirterek akademik çalışmaların bölgemize ve ülkemize katkı sağlayacağı konusunda beklentilerinin yüksek olduğunu; her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.