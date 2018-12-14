ISPARTA BALIKÇI

Isparta'da Bulunan Yabancı Uyruklulara Yönelik Bir Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Isparta'da Bulunan Yabancı Uyruklulara Yönelik Bir Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi
ISPARTA
G.Tarihi: 14.12.2018 17:45
0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
SDÜ BASIN BÜLTENİ

İlimizde Bulunan Yabancı Uyruklulara Yönelik Bir Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi
Isparta Valiliği İl Göç İdaresi ile Süleyman Demirel Üniversitesi, ilimizde bulunan yabancı uyruklulara yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, İl Göç İdaresi Müdürü Burhan Türkmen, İl Göç İdaresinin yabancıların ülkede kalış, ülkeye giriş ve iltica başvuruları ile ilgilendiğini dile getirdi.

İl Göç Uzmanı Osman Kaya da logolarında bulunan ay yıldız figürünün Türkiye Cumhuriyetini, kırlangıçla soyutlanan figürün ise göçü temsil ettiğini söyledi. Ülkemizde bulunan yabancıların sayısı hakkında bilgi veren Kaya, ülkede 90 gün kalacak yabancıların geliş amaçlarına uygun bir şekilde vize almaları gerektiğini dile getirdi.

Son olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İzmir Ofis sorumlusu Taylan Dağcı, UNHCR’ın Birleşmiş Milletler genel kararıyla kurulmuş uluslararası bir organizasyon olduğunu söyledi. Mülteci durumunun İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıktığını belirtti.
 
IMG-0802IMG-0804IMG-0806IMG-0818IMG-0819IMG-0826IMG-0834-1IMG-0837


Kaynak:SDÜ
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da inşaat ile ilgili herşey Dural'da
Isparta'da sporcular final öncesi Şehit ve Gazilerimizi andılar
Isparta'da jandarma kaçak su ürünleri av denetiminde ele geçirdi
Isparta Valisi Seymenoğlu SDÜ'ye ziyarette bulundu
Isparta'da Jandarmadan önemli kış uyarıları
Isparta ve Bölgede ENH Altları Yeşilleniyor
Isparta'da Organik ve İyi Tarım Uygulamaları
Dikkat! 5 yıl süresi var sizin de paranız kalmış olabilir!
Meteorolojiden Isparta için kar yağışı uyarısı
Isparta'da Kış Lastiği denetimi yapıldı
Isparta merkezdeki bu mahallelerde elektrik kesintisi olacak!
TÜRKER AVM'DE BU HAFTANIN İNDİRİMLERİ
ISPARTA'NIN ŞARKÜTERİ MARKASI KOLANCI
Isparta'da Jandarmadan yasa dışı silah operasyonu
Isparta'da SDÜ Akademik Oda Orkestrası’ndan ‘Kış Konseri’
Isparta Elması'ndan üretildi Türkiye'de bir ilk: ‘Şokelma’
Isparta Planlı Elektrik Kesintileri Haberleri
Isparta'nın Gül ve lavanta kokulu turizm tanıtımı
Isparta'da narkotik operasyon!
Isparta’da yangın: 3 ev, 2 traktör kullanılmaz hale geldi
Isparta'da o kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
ISPARTA'DA YENİ NESİL YAZAR KASA KAMPANYASI
Isparta Jandarma’dan ilçelerde huzur operasyonu
Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan Eğirdir Ziyareti
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahsın evine operasyon!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
ISPARTA PİZZA SİPARİŞISPARTA MOBİLYA MAĞAZALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Meteorolojiden Isparta için kar yağışı uyarısı Meteorolojiden Isparta için kar yağışı uyarısı 13 Aralık 2018
Isparta Planlı Elektrik Kesintileri HaberleriIsparta Planlı Elektrik Kesintileri Haberleri11 Aralık 2018
500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek08 Aralık 2018
Isparta’da yangın: 3 ev, 2 traktör kullanılmaz hale geldi Isparta’da yangın: 3 ev, 2 traktör kullanılmaz hale geldi 11 Aralık 2018
ISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYORISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYOR08 Aralık 2018
Isparta’da ‘tefecilik’ suçundan aranan şahıs yakalandıIsparta’da ‘tefecilik’ suçundan aranan şahıs yakalandı10 Aralık 2018
Isparta'da o kazada emniyet kemeri hayat kurtardıIsparta'da o kazada emniyet kemeri hayat kurtardı11 Aralık 2018
Denizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldiDenizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldi08 Aralık 2018
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası varAraç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var10 Aralık 2018
Evleneceklere devletten 65 bin TLEvleneceklere devletten 65 bin TL08 Aralık 2018
AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen’e kalabalık karşılama AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen’e kalabalık karşılama 09 Aralık 2018
Isparta'nın Gül ve lavanta kokulu turizm tanıtımıIsparta'nın Gül ve lavanta kokulu turizm tanıtımı11 Aralık 2018
Davraz’da kar kalınlığı yükseldiDavraz’da kar kalınlığı yükseldi08 Aralık 2018
Isparta'da Jandarmadan yasa dışı silah operasyonuIsparta'da Jandarmadan yasa dışı silah operasyonu12 Aralık 2018
Isparta Elması'ndan üretildi Türkiye'de bir ilk: ‘Şokelma’ Isparta Elması'ndan üretildi Türkiye'de bir ilk: ‘Şokelma’ 12 Aralık 2018
Isparta’da mevsimin ilk karı Gölcük’e yağdı Isparta’da mevsimin ilk karı Gölcük’e yağdı 09 Aralık 2018
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Paranız kesilebilirBinlerce kişiyi ilgilendiriyor! Paranız kesilebilir10 Aralık 2018
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahsın evine operasyon!Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahsın evine operasyon!10 Aralık 2018
Isparta'da Kış Lastiği denetimi yapıldıIsparta'da Kış Lastiği denetimi yapıldı13 Aralık 2018
ISPARTA'DA YENİ NESİL YAZAR KASA KAMPANYASIISPARTA'DA YENİ NESİL YAZAR KASA KAMPANYASI10 Aralık 2018