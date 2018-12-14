SDÜ BASIN BÜLTENİ

Isparta Valiliği İl Göç İdaresi ile Süleyman Demirel Üniversitesi, ilimizde bulunan yabancı uyruklulara yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, İl Göç İdaresi Müdürü Burhan Türkmen, İl Göç İdaresinin yabancıların ülkede kalış, ülkeye giriş ve iltica başvuruları ile ilgilendiğini dile getirdi.İl Göç Uzmanı Osman Kaya da logolarında bulunan ay yıldız figürünün Türkiye Cumhuriyetini, kırlangıçla soyutlanan figürün ise göçü temsil ettiğini söyledi. Ülkemizde bulunan yabancıların sayısı hakkında bilgi veren Kaya, ülkede 90 gün kalacak yabancıların geliş amaçlarına uygun bir şekilde vize almaları gerektiğini dile getirdi.Son olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İzmir Ofis sorumlusu Taylan Dağcı, UNHCR’ın Birleşmiş Milletler genel kararıyla kurulmuş uluslararası bir organizasyon olduğunu söyledi. Mülteci durumunun İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıktığını belirtti.Kaynak:SDÜ