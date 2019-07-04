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NO Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi Bay/Bayan

olmak 7 03.07.2019­

16.07.2019 17.07.2019 09:30 802116

Eğitim Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Eğitim Günleri Eğitim Saati MCC Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. 22.07.2019 11.03.2020 Hafta içi 5 gün 8 saat

Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, Kuramca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak, Emekli olmamak, Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, sadece yükseköğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler kurslara katılabilirler.

İş Kurumumuzca Kursiyerlere günlük 77.70 TL kursiyer cep harçlığı ödenecektir.

Programdan mezun olan kursiyerlere Üniversite Onaylı mesleki eğitim sertifikası verilecektir.

İl Müdürlüğümüz ile MCC Kozmetik Sanayi ve Tic. A.Ş. işbirliğinde, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, istihdam garantili olarak Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi mesleğinde kurs açılacaktır.Kursiyer mülakat/seçmeleri İsparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.Eğitime katılmak isteyen kişilerin İsparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne kurs için son başvuru tarihinden önce gelerek veyainternet adresinden iş arayan kaydı yaparak müracaat etmeleri, mülakat için belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.KURSA KATILMA ŞARTLARIÇALIŞMA VE İŞ KURUMU ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ