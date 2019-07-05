Cumhuriyet Tırımız 6-7_8_9 Temmuz tarihlerinde ISPARTA ’da!Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatmasının 100.Yılında, o coşkuyu yeniden yaşatacak “Müze/Sergi Tırları ile Anadolu’yu Edirne’den Hakkari’ye, Muğla’dan Kars’a dolaşacağız.İçinde Atatürk, Cumhuriyet ve devrimlerle ilgili sergilerin, İstiklal Madalyası’ndan,10.Yıl Madalyası’na orijinal objelerin, Türkiye’de ve dünyada basılmış Atatürk’le ilgili yayınlardan oluşan basılı malzemenin ve panoların yer alacağı tırlar; iç donanımı sayesinde akşamları açık hava sinemasına ya da sahneye dönüşebilecek, filmlere, konserlere ve söyleşilere ev sahipliği yapabilecek. GYK Üyesi Dursun Ali Toraman ve A.İlhan Gülek tarafından projelendirilen tırlardaki sergi, tarihçi-yazar A.İlhan Gülek’in koleksiyonundan oluştu.Cumhuriyet Tırı, 6 Temmuz Cumartesi günü ISPARTA da duracak ve ziyaretçilere açılacak.100.Yılda Cumhuriyetin coşkusunu yeniden yaşatmamıza, genç kuşakları heyecanlandırmamıza omuz verin.Güzel günlerin gelişini daha da hızlandıralım.Atatürkçü Düşünce Derneği’nin bu büyük seferberliğinde siz de yerinizi alın.Tüm hemşehrilerimizi bekleriz.Kaynak:ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ISPARTA ŞUBESİ