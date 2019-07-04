Türkiye’nin öncü beyaz eşya markası adına Isparta’da yetkili teknik servis hizmeti sağlayan bir firma; görme ve işitme engelliler için hazırladığı hediyeleri düzenlenen bir törenle sahiplerine teslim etti. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında aynı zamanda şehit ailelerine ve gazilere ücretsiz servis hizmeti sağlanacak.Isparta Valiliği himayesinde yürütülen bu anlamlı sosyal sorumluluk projesi için düzenlenen törene; Vali Ömer Seymenoğlu, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Nadir Gündüz, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Belediye Başkan Vekili Fahrettin Gözgün, Firma Sahibi Şükrü Culus, Şehit ve Gazi Derneği ile Engelli Dernekleri Temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.Programda konuşma yapan dernek temsilcileri engelli bireylerin unutulmaması adına hazırlanan hediyelerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek özellikle görme ve işitme engelli bireylerin kullanıma uygun hale getirilen ürünlerin daha da yaygınlaşması temennisinde bulundular.Konuşmasında, yaklaşık 7 ay önce TOBBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulunurken firma yetkilisi Şükrü Culus ile karşılaştığını ve yapacağı bu çalışmadan haberdar olduğunu aktaran Vali Seymenoğlu, “Bende destek olmak için etkinlikte yer almak istediğimi söyledim. Arkadaşlar beklediğimizden de kısa bir süre içerisinde birçok başarılı çalışmalar yaptılar, çalışmalarına şehit yakınlarını ve gazilerimizi de dahil ettiler. Diğer taraftan geri dönüşüm alanında da yine çok başarılı bir çalışma gerçekleştirdiler.” dedi.Engelli vatandaşların engelli olmayan insanlar gibi toplumsal hayata katılımlarının sağlanmak zorunda olduğunun altını çizen Vali Seymenoğlu; “bunu sağlamak, teknolojinin ürettiklerinden engelli kardeşlerimizin faydalanabilmesine fırsat vermekle oluyor, Şükrü beye teşekkür ediyorum ilimizde ilk örneklerden bir tanesi. Bizlerde ona destek oluyoruz. Buradayız çünkü bu konuda farkındalık yaratmak ve bu konuda isteği olanlara rol model olmak için buradayız.” dedi.Konuşmaların ardından Vali Seymenoğlu protokol üyeleriyle birlikte görme engelli vatandaşlara Braille alfabesinin yer aldığı çamaşır makineleri, dernek merkezlerine de televizyonları takdim etti. Vali Seymenoğlu son olarak merkezde, beyaz eşya ambalajlarından çıkan straforları geri dönüştüren makinayı inceledi.