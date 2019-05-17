Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla hastanemiz seminer salonunda program düzenlendi. Dr. Öğretim üyesi Tangül AYTUR ÖZEN ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen programda konuşma yapan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Dilek SEVER Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından hazırlanan programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güzel projelerde birlikte çalışmak arzusunda olduklarını belirten SEVER tüm hemşirelerin 12-18 Mayıs Hemşireler haftasını tebrik ettiğin belirtti.Hastanemiz ile yapılan bu çalışmadan memnuniyetini dile getiren Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Işıl KALAYCI bu verimli işbirliğinin devam etmesi yönünde çaba harcayacaklarını dile getirdi.Daha sonra bir konuşma yapan Başhekimimiz F. Ruşen KESKİN hemşire adaylarını en kısa sürede mesai arkadaşı olarak görmek istediklerini belirterek programa katkılarından dolayı katılımcılara teşekkür etti.Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim üyesi Tangül AYTUR ÖZEN'in hemşirelik tarihçesini de anlattığı drama gösterimi halinde interaktif devam eden sunumun ardından öğrencilerden oluşan bir grup hem sesli hem de işaret dili ile müzik dinletisi gerçekleştirdi.Son olarak Katılımcılara ve 25 yıl ve üstü hizmet yılı bulunan hemşireler ve sağlık çalışanlarına verilen teşekkür belgeleri ile program sonlandırıldı.