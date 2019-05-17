Isparta'da uyuşturucu operasyonu

- Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bağlar ve Türkeş mahalllerine düzenlenen operasyonda S.E. ve N.Ü. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüpheli S.E'nin sözleşmeli onbaşı olduğu ve daha önce başka bir suçtan açığa alındığı öğrenildi.



ISPARTA (AA) -

