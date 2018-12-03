Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün'ün yoğun müracatlarıyla ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce Isparta'da trafik kazalarının yoğun olduğu havalimanı kavşağına trafik sinyalizasyon sistemi yapımına başlandı.Belediye Başkanı Gözgün konuyla ilgili ayrıntıları şu şekelide ifade etti.İmar sınırlarımız içinde olan Süleyman Demirel Havalimanı Kavşağına yoğun talep ve başvurumuz sonrasında (Belediyemiz, Havalimanı, Kara Havacılık Okulu) trafik sinyalizasyonu altyapısı Ve montajları başladı. Yaklaşık 100.000 Tl değerindeki projenin kabulünde emeği geçen Karayolları Bölge Müdürlüğümüze kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sene yaz sezonunda Güneykent li bir çiftçimizi daha kaybetmiştik Allah rahmet eylesin. Havalimanı bir önceki dönem müdürümüz İlhan Beye ayrıca teşekkür ediyorum.''