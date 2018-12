- Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Isparta Türkülerini senfoni albümünde buluşturacak.Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Isparta'nın değerlerini evrensel boyutlara taşımayı sürdürüyor. Isparta'nın özgün mimarisi, somut olmayan kültürel mirası yayınlarının ardından şimdi de anonim türküler evrensel hâle getiriliyor. Isparta'nın türküleri tarihte ilk kez 45 kişilik ekip ile “Senfoni” şeklinde icra edilecek. 8'i anonim Isparta türküsü; 2'si enstrümantal olmak üzere 10 parçadan oluşan eser, albüm olarak yayınlanacak.Eser, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından finanse edilecek. Isparta Türküleri’nin senfoni ile çok sesli olarak icra edileceğini ve solistin kendisi olacağını belirten proje yürütücüsü Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu, “Nisan 2019'da bir kültür hizmeti olarak piyasaya verilecek projenin Sanat Yönetmenliği görevini Orkestra Şefi ve Besteci Musa Göçmen yapacak. Notalar şu an hazır, kayıtları Ankara'da yapacağız. Nisan 2019'da albüm çıkmış olacak. Tüm parçalar Isparta'nın özgün eserleri. Albümde yer alacak anonim eserlerden biri Evlerinin Önü Mersin diğerleri halkımıza sürprizimiz olsun” dedi.Tarihte ilk kez senfoni ile icra edilmenin ötesinde çok kıymetli olan unsurun Isparta türkülerinin evrensel boyuta taşınabilirliği olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu, “Isparta'nın özgün sanatını, miras eserlerini orkestra ile kayıt altına almak çok değerli bir proje. Ama asıl olan bu eserlerin evrensel ölçekte de icra edilebilir olmasıdır. İşte proje tam da bunu karşılıyor. Örneğin Berlin Senfoni'de bir konser vermek istediğiniz an notalar hazır. Götürüp verebilirsiniz. Onlar da icra edebilir. Sidney Operası da İtalya'da yorumlayabilir. Kısacası Dünya'nın her yerindeki operalarda bunu icra edebilirsiniz. Önemli olan elinizde o materyalin olmasıdır. Biz de SDÜ olarak o materyali veriyoruz.”İHA