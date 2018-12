Isparta’da planlı elektrik kesintisi

30 Kasım 2018 Cuma günü, 09.00-13.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez M6 dağıtım merkezinden TR-2018/A çıkışında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 30 Kasım 2018 tarihinde, saat 09.00-13.00 arasında, dört saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Fatih Mahallesinin Paşaoğlu Caddesi, 4579 ve 4578 Sokaklarında bulunan aboneler ile İpekgül Orman Ürünleri, Başaran Otomativ ve Kamyon otoparkı etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



30 Kasım 2018 Cuma günü, 09.00-13.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M7 TR-239 (Zafer Mah.) trafosu çıkışında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 30 Kasım tarihinde, saat 09.00-13.00 arasında, dört saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Zafer Mahallesinde bulunan 4985, 4987, 4989 ve 5022 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecek. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



1 Aralık 2018 Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M4 dağıtım merkezinden su arıtma çıkışında, Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle, 1 Aralık 2018 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Belediye Su arıtma tesisi, Gökçay, Panoroma Restoran (Öküzbattı) ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



30 Kasım 2018 Cuma günü, 09.00-13.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.



Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez Gökçay TR (322082) trafolarında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 30 Kasım 2018 tarihinde, saat 09.00-13.00 arasında, dört saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Keçeci Mahallesinde bulunan 2326, 2319, 2323, 2320, 2322 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



30 Kasım 2018 Cuma günü, 13.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-200 (Kongre Sarayı TR 322115), trafosunda Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 30 Kasım 2018 tarihinde, saat 13.00-16.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan 156, 201 ve 141 Caddelerinin bir kısmı ve 3002, 3004, 3005, 4503, 4505 ve 4511 Sokaklarında bulunan aboneler ve Böcüzade Parkı ile Kongre salonu etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek

. Kamuoyuna duyurulur